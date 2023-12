Jefferies belässt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag anlässlich des laufenden Kapitalmarkttags auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wichtige Veränderungen wie etwa eine Aufspaltung stünden beim Chemikalienhändlers vor 2026 nicht auf der Agenda, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch Aussagen zum diesjährigen Ergebnisausblick oder einer Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms gebe es nicht, sondern primär Informationen zu den neuen mittelfristigen Zielen sowie zur geplanten Entflechtung der Geschäftbereiche./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 01:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 01:48 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.