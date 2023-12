Jefferies belässt Biontech auf 'Hold' - Ziel 111 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech angesichts steigender Corona-Fallzahlen mit einem Kursziel von 111 US-Dollar auf "Hold" belassen. Analyst Akash Tewari geht in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar davon aus, dass die beiden Partner Biontech und Pfizer bezüglich ihres diesjährigen Impfstoffziels auf einem guten Weg sind. Eine rückläufige Zahl der Todesfälle sei aber ein Indiz dafür, dass Infektionen mit der neuesten Virusvariante einen milderen Verlauf nehmen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 07:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 07:48 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.