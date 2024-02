Jefferies belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Dienstag. So habe sich das Geschäft mit kleineren und mittelständischen Unternehmen zwar nicht auf breiterer Basis erholt. Allerdings habe die ungebrochene Nachfrage von öffentlichen Auftraggebern und Großunternehmen dazu beigetragen, dass das Umsatzwachstum aus eigener Kraft trotz schwieriger Vergleichszahlen wieder ins Positive gedreht sei./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 03:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 03:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.