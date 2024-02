Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach einem Medienbericht zum Herbizid Dicamba auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Laut Bloomberg hat ein Bundesgericht in Arizona die von der Umweltschutzbehörde EPA erteilte Zulassung annulliert, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verwendung sei während der Saison damit verboten. Sollte das Urteil Bestand haben, hätte dies deutliche Auswirkungen auf den Agarchemiekonzern, schrieb Bentley./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 12:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 12:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.