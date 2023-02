Jefferies belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Bilanz des US-Konkurrenten Corteva deute auf ein starkes Schlussquartal hin, was auch Implikationen für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer haben dürfte, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Amerikaner beim Ausblick auf 2023 die Erwartungen an das operative Ergebnis zwar erfüllt, bei Umsatz und Gewinn je Aktie aber verfehlt. Darauf dürfte die Bayer-Aktie verhalten reagieren./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.