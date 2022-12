Jefferies belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Risiken für die europäische Chemieindustrie seien 2023 größer als in den vergangenen zehn Jahren, schrieb Analyst Chris Counihan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Hersteller von Grundstoff-Chemikalien seien besonders gas- beziehungsweise energieintensiv und daher nur allmählich in der Lage, ihre Abhängigkeit ohne Mengenrückgänge zu verringern. Downstream- und Spezialanbieter seien mit höheren Zinssätzen konfrontiert, was die Bewertung beeinflusse, die für Wachstumsvermögenswerte gezahlt werden müsse. Counihan gibt daher Covestro, DSM und Symrise den Vorzug und meidet Givaudan, CHR, Solvay und nun auch Air Liquide./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 13:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.