Jefferies belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Senkung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das Unternehmen reihe sich damit in die lange Liste der Gewinnwarnungen europäischer Chemieunternehmen ein, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Risiken für die Jahresprognose von Bayer seien aber schon bei der Vorlage des Berichts für das erste Quartal ersichtlich gewesen./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 15:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 15:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.