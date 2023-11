Jefferies belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach einem Studien-Rückschlag mit dem Hoffnungsträger Asundexian zunächst mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Dies sei ein herber Rückschlag für die Entwicklungs-Pipeline des Chemie- und Pharmakonzerns, der mit seinem Kassenschlager Xarelto vor der "Patentklippe" stehe, schrieb Analyst Charlie Bentley am Montagmorgen. Die Herausforderungen für den neuen Konzernchef würden damit noch größer. Die Pipeline sei schwach und Investitionen seien erforderlich, während die Verschuldung hoch sei. Obendrein sei der Konzern weiter von Rechtsstreitigkeiten geplagt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 02:04 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.