Jefferies belässt BAT auf 'Buy' - Ziel 3200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Analyst Owen Bennett verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem es unter Berufung auf Insider heißt, der Tabakkonzern wolle in dieser Woche seine ITC-Beteiligung reduzieren. Die angestrebte Verringerung des Anteils von 29 auf 25 Prozent könnte BAT einen Bruttoerlös von 1,9 Milliarden US-Dollar einbringen, schreibt der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnte Auswirkungen auf einen früheren Start eines Aktienrückkaufprogramms haben, der bislang zum Jahresende erwartet worden sei./gl/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 13:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 13:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.