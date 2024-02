Jefferies belässt BASF auf 'Underperform' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Zwar dürfte es für den Konzern einiges an makroökonomischem Rückenwind im laufenden Jahr geben, doch die für die Erfüllung der Ziele erforderliche Verbesserung von Nachfrage und Absatzmengen erscheine eher schwierig, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern dürfte zudem ein weiteres Jahr seine Dividenden hauptsächlich durch Schulden finanzieren. Unterdessen zeige das seit zwei Jahren verlustreiche Deutschland-Geschäft, dass es sich um strukturelle Probleme handele./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 10:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 10:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.