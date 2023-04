Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Mittelfristig seien die Aussichten für die europäischen Produzenten von Basischemikalien nicht rosig, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alternde Produktionsanlagen und eine schwächere Konjunktur sprächen dafür, dass nicht alle Fabriken die nächste Dekade überleben dürften. Kleine sowie veraltete und umfangreiche Wartung benötigende Anlagen werden demnach voraussichtlich unter Druck geraten./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 16:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.