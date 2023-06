Jefferies belässt Atoss Software auf 'Hold' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach dem Verkauf eines umfangreichen Aktienpakets auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty sprach von einer Partnerschaft, die der Personalsoftware-Spezialist durch diesen Schritt mit einem "Wachstumsinvestor", nämlich dem US-Finanzinvestor General Atlantic, eingegangen sei. Dabei erinnerte er in der am Donnerstag vorliegenden Studie an den Kurssprung der Aktie im November 2022, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg getitelt hatte, dass Atoss-Gründer Obereder "Optionen für das Unternehmen erwägt", die auch einen Verkauf inkludierten. Die Nachricht an diesem Tag nun könnte ihm zufolge der passende Schritt in diese Richtung gewesen sein./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 02:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.