Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Hold' - Ziel 10800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10800 Pence belassen. Umsatzseitig sei der Pharmakonzern knapp unter den Erwartungen geblieben, und das operative Ergebnis (Core Ebit) habe enttäuscht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem lägen die Konsensschätzungen für 2023 bereits am oberen Ende der nun veröffentlichten Unternehmensziele und könnten daher ein wenig sinken./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 02:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 02:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.