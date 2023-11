Jefferies belässt Aroundtown auf 'Underperform' - Ziel 1,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen. Die von der Immobiliengruppe bestätigte Prognose für das Betriebsergebnis (FFO) 2023 decke sich in etwa mit ihrer Schätzung, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Verkäufe aus dem Portfolio seien leicht unter den Buchwerten geschehen, Details hierzu gebe es nicht./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 03:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 03:57 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.