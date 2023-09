Jefferies belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 220 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple in einer Produktvorschau auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. In der kommenden Woche dürfte das iPhone 15 vorgestellt werden, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einer unaufgeregten Einführung des neuen Smartphones und erwarte auch keinen "Wow"-Faktor. Das sei aber auch gut so, denn Apple sei bislang in Sachen Verarbeitungsqualität, den Software-Updates und damit auch im Gewinnen von Marktanteilen sehr konstant gewesen. Zudem seien zusätzliche Verbesserungen ein fairer Tausch für weitere Preiserhöhungen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 22:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 22:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.