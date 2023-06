Jefferies belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Apple nach der Vorstellung neuer Produkte auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die Entwicklerkonferenz des Technologiekonzerns habe sich vor allem um kleine schrittweise Veränderungen gedreht. Dabei sei es um die Aktualisierung der Software-Plattform mit Fokus auf maschinellem Lernen und Personalisierung gegangen, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem neuen M2-Ultra-Chip habe Apple seine Hardware neu definiert und mit der neuen Computerbrille Vision Pro die Kombination von echter Welt und virtueller Realität, wobei letztere sich vor allem auf berufliche Anwendungen fokussiere. Apple könnte ihm zufolge die räumliche Datenverarbeitung zu einer echten Kategorie ausbauen, auch wenn er von Vision Pro noch nicht ganz überzeugt ist./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 22:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 22:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.