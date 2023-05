Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 135 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer Erholung des profitablen Segments Amazon Web Services (AWS) Ende dieses Jahres und im ersten Halbjahr 2024. Sich normalisierende Kosten in den Lieferketten des Online-Versandhändlers dürften die Profitabilität in den kommenden Quartalen antreiben./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 23:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.