Jefferies belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Stark steigende Kapitalmarktzinsen bergen für die Versicherer auch Risiken, wie Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Ein solches Szenario sei gleichwohl unwahrscheinlich. Der für die Assekuranzen günstigste Fall wäre eine gleichmäßig ansteigende Zinsstrukturkurve./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 11:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 11:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.