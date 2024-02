Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Umsatz des Chipindustrieausrüsters liege im Rahmen der Erwartungen und der Auftragseingang knapp darüber, schrieb Analystin Olivia Honychurch am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Margen allerdings hätten die Erwartungen verfehlt. Die Umsatz-Zielspanne für 2024 falle breiter als gewöhnlich aus, wobei die Mitte hinter der Konsensschätzung zurückbleibe. Verantwortlich dafür dürften die zunehmende Größe der Aufträge sowie Unsicherheiten über Lizenzen sein. Die Expertin wertet den Ausblick als vorsichtig. Er könnte aber ihr zufolge im weiteren Jahresverlauf nach oben revidiert werden. Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheiten./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.