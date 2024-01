Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach einem optimistischen Ausblick der taiwanischen TSMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dieser bestätige die Annahme eines bevorstehenden Aufwärtstrends in der Halbleiterindustrie, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser werde von Anwendungen der generativen Künstlichen Intelligenz angetrieben. Mittelgroße Ausrüster und Anlagenbauer für die Chip-Produzenten dürften hiervon am meisten profitieren./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 10:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 10:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.