Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktie sei ein Top-Wert aus der europäischen Halbleiterbranche für 2024, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Perspektiven des Unternehmens würden von einigen Investoren unterschätzt, weshalb es auch nach der Kursrally nach den Drittquartalszahlen noch deutlich Luft nach oben gebe./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 13:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.