Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chipindustrieausrüster habe wie schon zuletzt vom Markt erwartet über eine relativ schwache Auftragslage berichtet, den Jahresausblick für die Aufträge und den Umsatz aber bestätigt, schrieb Analystin Olivia Honychurcham Donnerstag in einer ersten Reaktion. Sie bleibe für 2024 optimistisch und sehe den jüngsten Kursrückgang als attraktive Kaufgelegenheit./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 02:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.