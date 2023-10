Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

Finanztrends Video zu AIXTRON SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach einem Besuch der Aachener Fabrik auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Leistungselektronik sei nach wie vor das herausragende Segment des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, obwohl sich die Bereiche Opto und miniLED im kommenden Jahr erholen dürften, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht deshalb ihre Schätzungen für 2024 als untermauert an./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 12:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.