Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Nach Berichten, eine auf Micro-LED basierende Apple Watch werde erst 2025 kommen, befürchtet Analystin Olivia Honychurch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie verzögerte Bedarfe für die Anlagen von Aixtron. Sie kürzte daher ihre diesjährigen Umsatzschätzungen. Sollte es Ende Februar einen nur vorsichtigen Ausblick geben und die Aktie negativ reagieren, könne eine gute Einstiegsgelegenheit daraus werden./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 14:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.