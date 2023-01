Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Finanztrends Video zu AIXTRON SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Jahr 2023 dürfte für den europäischen Halbleitersektor uneinheitlich laufen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollten die Aktienkurse weiterhin mögliche Gewinnkürzungen bei den Chip-Anbietern in den kommenden Monaten einpreisen, gefolgt von einer anschließenden Erholung./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 07:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.