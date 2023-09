Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 130 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnet beim Flugzeugbauer mit 55 Auslieferungen im August - eine Steigerung von 41 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wie sie in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Damit würde Airbus solide abschneiden. Investoren dürften dies auch wohlwollend aufnehmen, da die Auslieferungen von Airbus für gewöhnlich im Sommer eher etwas schwächer tendierten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2023 / 20:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2023 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.