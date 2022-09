Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Wie von ihr erwartet seien 39 Verkehrsflugzeuge an die Kunden gebracht worden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz sei immer noch günstig, auch wenn der Flugzeugbauer im August keine neuen Bestellungen hereingeholt habe und die letzte verbliebene Bestellung der arabischen Fluggesellschaft Qatar Airways über 19 Großraumflugzeuge vom Typ A350 aus dem Auftragsbuch gestrichen worden sei./la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 14:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.