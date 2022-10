Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Finanztrends Video zu Airbus SE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Flugzeughersteller habe 55 Verkehrsjets an die Kunden übergeben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies seien 4 Maschinen weniger als von ihr prognostiziert. Das Jahresziel von 700 Jets sei nun zwar eine Herausforderung, allerdings sei es Airbus auch 2018 unter ähnlichen Umständen gelungen, seine Messlatte zu erreichen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 14:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.