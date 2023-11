Jefferies belässt Airbus auf 'Buy'

Finanztrends Video zu Airbus SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" belassen. Die Aussagen der Billigfluggesellschaft Wizz Air zu neuen Airbus-Fliegern des Modells A321neo dürften die Aktie des Flugzeugbauers stützen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen sei der bestätigte Ausbau der Kapazitäten als eher neutral für den Triebwerksbauer MTU zu werten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 02:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 02:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.