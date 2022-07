Jefferies belässt Airbus auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Finanztrends Video zu Airbus SE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Guillaume Faury habe in einem Interview die Notwendigkeit heruntergespielt, einen neuen Flügel für den Airbus A321neo zu entwickeln, da der Flugzeugbauer sich auf den A321XLR fokussiere, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie werde die Flugaktivitäten als Hinweisgeber auf eine Erholung der Auslieferungszahlen genau beobachten./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 02:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.