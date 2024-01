Jefferies belässt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel 28,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Supermarktkette dürfte gemischt abgeschnitten haben, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. In den USA komme Gegenwind, etwa durch die Kürzung des Lebensmittelhilfe-Programms SNAP oder durch die Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten. Beim freien Barmittelzufluss indes dürfte der Konzern in etwa das obere Ende der Zielspanne erreicht haben./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 09:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 09:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.