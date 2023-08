Jefferies belässt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel 28,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Einmalige Effekte herausgerechnet, habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst James Grzinic in einer ersten Stellungnahme am Mittwoch. Da sei es keine große Überraschung, dass der Handelskonzern auch das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie bekräftigt habe. Die Profitabilität in Europa habe nicht so stark unter Druck gestanden wie befürchtet./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.