Jefferies belässt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel 28,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Er bezweifle, dass der niederländische Einzelhändler von einer wesentlich neuen Margendynamik berichten wird, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies hänge vor allem mit der Entwicklung in den USA zusammen. Dort sei die Lohninflation am stärksten ausgeprägt, was durch sinkende Energiekosten weniger gut ausgeglichen werden könne./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 08:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 08:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.