Jefferies belässt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ahold Delhaize auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Auswirkungen des Übernahmeangebots der US-Supermarktkette Kroger für Albertsons auf die langfristigen Aussichten von Ahold Delhaize könnten weitreichend sein, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf wettbewerbliche Überschneidungen an der Ostküste der USA. Der aktuelle Handelsabschlag auf den Angebotspreis für Albertsons könnte aber ihm zufolge ein Hinweis darauf sein, dass die Investoren glaubten, die Wettbewerbsbehörde FTC könnte den Deal blockieren./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 13:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 13:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.