Jefferies belässt Adidas auf 'Hold' nach Nike-Neuigkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen und der gesenkte Umsatzausblick von Nike seien nicht gerade eine Steilvorlage für die europäischen Konkurrenten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die rückläufigen Lagerbestände des US-Sportartikelherstellers signalisierten zwar in diesem Punkt weitere Fortschritte, und die Ergebniskennziffern lägen über den Erwartungen. Überschattet werde das aber durch das gesenkte Umsatzziel, welches die Amerikaner mit stärkerem konjunkturellen Gegenwind begründeten. Die von Nike beobachtete schwächere Nachfrage werfe Fragen über die Umsatz- und Markendynamik auf./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 01:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.