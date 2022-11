Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die endgültigen Kennziffern des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal hätten die Dichotomie zwischen dem Druck auf das China-Geschäft einerseits und einer robusten Entwicklung andernorts bestätigt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren interessierten sich aber derzeit vor allem auf den Einfluss des neuen Vorstandschefs Björn Gulden und wie dieser die Margen wieder nach vorne bringen werde./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 01:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 01:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.