Jefferies belässt About You auf 'Buy' - Ziel 9,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich einer Online-Roadshow. Für viele Anleger sei der Online-Modehändler wohl erste Wahl im Sektor und werde seine Stärken um so mehr ausspielen, wenn sich die Stimmung bessere./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 05:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 05:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.