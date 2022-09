Jefferies belässt About You auf 'Buy' - Ziel 9,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "About You Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Eine konjunkturelle Schwäche und die damit verbundene Zurückhaltung der Verbraucher hätten die Warnung begründet, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. About You verfüge aber über strukturelle Vorteile im Vergleich zu Wettbewerbern und sei mit seinem Shopping-Konzept in der Branche einzigartig aufgestellt./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 13:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 13:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.