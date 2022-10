Jefferies belässt ASML nach 'starken Zahlen' auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Finanztrends Video zu ASML Holding



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Sowohl der Umsatz als auch die Bruttomarge des Anbieters von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie im dritten Quartal hätten seine Schätzungen zum Teil deutlich übertroffen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die insgesamt starken Auftragseingänge deuteten darauf hin, dass sich der derzeitige Abwärtstrend bei den Investitionen in die Halbleiterindustrie nicht wesentlich auf ASML auswirke. Das entspreche auch seinen Erwartungen./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 02:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.