Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 700 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Finanztrends Video zu ASML Holding



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ASML nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung des Chipindustrie-Ausrüsters auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Das gesenkte Ziel für das Umsatzwachstum und auch der Blick auf die Bruttomargen seien eher Lieferkettenproblemen als der Nachfrage geschuldet, die weiter stark sei, wie die rekordhohen Aufträge zeigten, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er erwartet daher eine Verschiebung von Umsätzen ins kommende Jahr, das eine deutliche Erholung zeigen sollte./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 02:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 02:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.