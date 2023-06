Jefferies belässt AMS-Osram auf 'Hold' - Ziel 6,10 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,10 Franken belassen. Analyst Janardan Menon wagte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der Chipindustrie und deren Ausrüster. Die Branche dürfte ein glanzloses Quartal hinter sich haben, was generell den Erwartungen entspreche, schrieb er. Die Sektoraktien sollten weiter aufwerten, während Anleger den nächsten Aufwärtszyklus einpreisten./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 11:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.