Jefferies belässt ABB auf 'Hold' - Ziel 33 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach dem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Die Veranstaltung habe die Verbesserungen seit dem Kapitalmarkttag im Jahr 2020 aufgezeigt, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es befänden sich nun 70 Prozent der Sparten im Wachstumsmodus nach 30 Prozent im Jahr 2020. Diese Verbesserungen stützten die neuen Finanzziele des Technologiekonzerns. Zudem hätten die Schweizer erkennen lassen, dass künftig auch größere Transaktionen als bisher auf dem Plan stehen könnten./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 08:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 08:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.