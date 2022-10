JPMorgan stuft Sanofi mit 'Positive Catalyst Watch' ein

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien des Pharmakonzerns Sanofi mit Blick auf die nahende Entscheidung im Schiedsverfahren mit Boehringer Ingelheim mit "Positive Catalyst Watch" eingestuft. Analyst Richard Vosser verdeutlicht damit in einer am Montag vorliegenden Studie das aus seiner Sicht gute Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Im besten Fall könnte die Belastung durch das unter Krebsverdacht stehende Magenmittel Zantac auf Null sinken, so der Experte. Dann winke ein Kursgewinn von etwa 10 Prozent, im Falle eines Teilerfolgs von 5 Prozent. Sollte Sanofi verlieren, sieht Vosser die Sanofi-Aktien 5 Prozent verlieren. Die Papiere stuft er beim unveränderten Kursziel von 115 Euro weiter mit "Overweight" ein./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 01:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.