JPMorgan startet Sandoz mit 'Overweight' - Ziel 28,50 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Sandoz bei einem Kursziel von 28,50 Franken mit "Overweight" aufgenommen. Die Novartis-Abspaltung sei prädestiniert für ein starkes Wachstum und Profitabilitätssteigerungen, schrieb Analyst James Gordon am Donnerstag nach dem Börsengang zur Wochenmitte. Die Aussichten seien in der Bewertung der ersten Stunde bei weitem nicht eingefangen. Gordon gab Sandoz-Papieren zudem den Status "Positive Catalyst Watch" mit Blick auf einen wohl starken Quartalsbericht Ende Oktober./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 07:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 07:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.