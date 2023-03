JPMorgan startet Ionos mit 'Neutral' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Ionos beim Kursziel von 16 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Analyst Toby Ogg erkennt in einer am Montag vorliegenden Studie die längerfristigen Chancen an, wartet aber vorerst ab wegen des aktuell unsicheren Wirtschaftsumfelds. Als Geldanlage bevorzugt er daher breiter aufgestellte Firmen und mit stärkerer Präsenz bei Geschäftskunden./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.