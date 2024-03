JPMorgan setzt IAG auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der International Airlines Group den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit gute Nachrichten anlässlich der Zahlenvorlage für das erste Quartal. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Die Kennziffern der britisch-spanischen Airline-Holding könnten als Kurstreiber fungieren und die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 anheben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.