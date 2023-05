JPMorgan setzt H&M auf 'Negative Catalyst Watch' - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M vor den am 15. Juni erwarteten Umsatzzahlen und dem Gesamtzahlenwerk am 29. Juni den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Ihr Votum beließ Analystin Georgina Johanan auf "Underweight" mit einem unveränderten Kursziel von 110 schwedischen Kronen. Die Analystin erwartet laut der am Donnerstag vorliegenden Studie einen leichten Umsatzrückgang im zweiten Quartal. Der Umsatz stelle zudem ein Risiko für die kurzfristigen Prognosen zu den Bruttomargen des schwedischen Modehändlers dar./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 20:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.