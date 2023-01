JPMorgan setzt FMC auf 'Negative Catalyst Watch' - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17,10 Euro belassen. Analyst David Adlington verlieh der Aktie des Dialysekonzerns in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Status "Negative Catalyst Watch" in Anbetracht der bald erwarteten Quartalszahlen und eines Ausblicks auf 2023. Begrenzte Preismacht und der nach der Pandemie nur träge anziehende Dialyse-Bedarf dürften sich auf das Wachstum und die Margen negativ auswirken. Zudem laufe 2023 ein Patienten-Hilfsfonds in den USA aus./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.