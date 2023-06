JPMorgan setzt Axa und Prudential auf 'Positive Catalyst Watch'

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Finanztrends Video zu AXA



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Axa und Prudential den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit geht Analyst Farooq Hanif laut seiner am Freitag vorliegenden Studie besonders optimistisch in die Halbjahresberichte der beiden Versicherer Anfang und Ende August. Er rechnet in beiden Fällen mit positiven Überraschungen. Seine fundamentalen Einstufungen lauten "Overweight"./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.