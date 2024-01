JPMorgan setzt Axa auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa vor den am 22. Februar anstehenden Jahreszahlen den Status "Positive Catalyst Watch" vergeben. Analyst Farooq Hanif beließ die Einstufung für den französischen Versicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro. Bei Axa liege die mit dem Status ausgedrückte Erwartung positiver Kurstreiber weniger am Ergebnisbericht selbst, sondern mehr an den Geschäftszielen, die er im Rahmen eines taggleichen Investorentags erwartet. Sie könnten mehr Gewinnwachstum versprechen als die aktuellen Konsensschätzungen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.